台外長向美前防長表明　不願挑釁兩岸衝突

台灣的外交部長吳釗燮周二（22日）與美國前國防部長埃斯珀視像對話，吳釗燮指台灣愛好和平，不想挑釁兩岸衝突，但會做好準備防範大陸武統。

吳釗燮當日接受任職美國智庫麥凱恩研究所（McCain Institute）的埃斯珀專訪，表明台方是台海和平穩定的貢獻者，近年贏得世界各地合作夥伴讚賞。不過，大陸近年軍事實力大幅提升，投入大筆資金發展軍隊現代化，台灣幾乎每日面對大陸以軍機等手段壓迫。台方會持續發展不對稱戰力，以提升自我防衞能力。

吳釗燮又指，美國等國家理解的「一中政策」與大陸「一中原則」涵義不同；大陸錯誤引用1971年聯合國大會第2758號決議，把台灣排除在世界衞生組織（WHO）等聯合國體系之外，成為台灣參與國際組織的最大阻礙。台方期盼美方等國繼續協助台灣參與國際事務，若美方認為台灣具有戰略意義，在經濟上對台灣的最好保障就是洽談台美自由貿易協定（FTA）。

對於兩岸及美國未來發展，吳釗燮認為目前緊張關係難以緩解，因為大陸意圖武統台灣，且愈來愈有能力。台灣希望國際社會提供防衞武器，或透過峰會、聯合聲明等方式支持台灣國際參與，並支持台海和平穩定；以向台灣自我防衞和區域和平穩定提供安全保障。