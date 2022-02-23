台加強台海軍事整備　應對烏克蘭局勢

烏克蘭局勢撼動全球，台灣的總統府周三（23日）開腔，譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權，呼籲各方和平理性解決爭端。台方會持續加強對台海軍事動態的應對整備，確保當地安全；全面提升應對認知作戰；並持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。

台灣的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌周三聽取烏克蘭情勢因應小組及相關部會的簡報，總統府發言人張惇涵轉述上述4大指示。台政府先譴責俄羅斯導致俄烏邊境緊張局勢升溫，願參與各項有助於和平解決爭端的努力。當局要求台軍各單位提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警，持續加強相關整備。

台政府各單位亦要加強防範境外勢力及在地協力者發動的認知作戰，並加強澄清假訊息，穩定台灣社會內部形勢。由於烏克蘭局勢對台灣及國際能源、糧食、物價及股匯市等有短中長期影響，行政部門要持續關注全球經貿變數，評估及加強整體應對計劃，將對物資、物價及金融市場的可能影響減至最低。

另外，大陸國務院台灣事務辦公室周三在記者會上，被問及西方把台灣與烏克蘭相提並論，民進黨當局聲稱「對烏克蘭的情況感同身受」一事。發言人馬曉光表示，所謂「感同身受」完全是自作多情。他批評民進黨當局配合西方輿論，借烏克蘭問題惡意炒作所謂大陸軍事威脅，圖謀把台灣問題國際化並在當地煽動「反中抗中」，完全是為了一黨私利的政治操弄。