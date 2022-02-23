國台辦反對美台洽貿易協定　警告台獨勿觸紅線

台灣的外交部長吳釗燮周二（22日）表示，中國大陸企圖從外交和經濟孤立台灣，呼籲美國與台洽談「雙邊自貿協定」。國台辦發言人馬曉光周三（23日）表示堅決反對。

在周三舉行的國台辦記者會上，馬曉光強調大陸的立場明確、一貫，反對其建交國與台灣簽訂具有主權意涵和官方性質的協議，或進行官方往來。對報道指美國前國務卿蓬佩奧將於下月訪問台灣，期間還會與台灣的蔡英文總統會面，馬曉光批評民進黨企圖借外部勢力為謀「獨」造勢，不過是鬧劇一場。

台灣的前副總統呂秀蓮日前批評民進黨當局只會依附美國，卻沒有新的兩岸主張，希望台灣的年輕一代醒覺有生之年必定面臨大陸處理台灣問題。馬曉光對此表示，台灣問題是國共內戰遺留的問題，海峽兩岸雖然尚未統一，但兩岸同屬一個中國的事實從未改變，和平統一最符合兩岸同胞和中華民族的利益。

馬曉光指出，一小撮「台獨」頑固分子為謀取一己之私，肆意操弄所謂「制憲公投」、鼓噪叫囂所謂「革命」，棄台灣民眾安危於不顧，將把台灣推向萬劫不復的深淵。如果「台獨」分裂勢力誤判形勢、鋌而走險、觸碰紅線，陸方將採取斷然措施予以堅決粉碎。