美漢殺中國妻再承認虐童　加判10年監禁

美國男子埃利奇（Joseph Elledge）被控謀殺中國妻子紀夢奇（Mengqi Ji Elledge，早前譯紀夢琪）一案，陪審團去年裁定埃利奇罪成，美國密蘇里州布恩縣法院今年1月判其有期徒刑28年。當地法院周二（22日）再次開庭，埃利奇承認虐童等3項罪名，法官對其判處10年監禁，意味他累計刑期增至38年。

綜合多家美媒報道，身穿囚衣、戴上手銬及腳鐐的埃利奇周二出席聆訊，當庭承認虐待兒童、危害兒童以及三級家庭暴力等罪名。法庭未公開有關他虐待兒童控罪的細節，但陪審團的起訴文件顯示，他被控曾「故意抓住或毆打一名18歲以下兒童，並造成兒童身體傷害」。

2019年10月初當紀夢奇失蹤，當地警方雖然懷疑埃利奇涉案，但卻缺乏實證，警方後來以涉嫌虐童罪將他逮捕歸案。警方當時表示，埃利奇毆打女兒的臀部，力度足以造成孩童瘀傷，調查人員並在其平板電腦發現女嬰瘀傷的照片和影片佐證。直到2020年2月，埃利奇才被控謀殺罪，而紀夢奇的屍體於2021年3月才被發現。

布恩縣檢察官奈特（Dan Knight）周二在庭上表示，埃利奇承認虐童的認罪協議中，包括密蘇里州不會就其二級謀殺罪提出其他相關的重罪控訴。辯方律師表示，根據協議，如果埃利奇的謀殺案獲同意上訴，檢方將不容許以謀殺罪之外的其他罪名提出指控。