台漢用俊男假相扮虛擬幣商　騙單身女160萬新台幣

台媒周三（23日）報道，台中28歲陳姓男子早前盜用型男照片，透過交友程式結識張女，並遊說對方投資博弈平台，短短數日獲利20％。陳男初時支付本利，然後再扮成虛擬幣商，前後騙走女方160萬（新台幣，下同，約44.7萬港元），警方上周逮捕陳嫌。

警方指出，陳男有傷害、詐欺、偽造文書等前科，他透過交友軟體Tinder盜用型男照片作交友用。他去年8月攀談28歲張女，每天噓寒問暖，營造戀愛氛圍。接著自稱從事開發IT產業，引誘張女投資，並介紹對方使用投資平台。

由於該投資平台是以泰達幣虛擬貨幣投資，疑犯佯稱需購買虛擬貨幣儲值到電子錢包，才能投注交易。隨後以Line介紹暱稱「優質幣商」，張女遂依指示轉帳1萬元（約2,800港元）至指定帳戶，過幾日匯回獲利連同本金1.2萬（約3,300港元），以博取張女信任。

張女續向親友借款，再以街口支付及面交現金方式，共交付「優質幣商」新台幣160萬元。陳嫌騙到手後互動不再熱絡，並推託資金往來異常，帳戶遭凍結，需再匯入10％保證金才能解除限制。張女發現本金蒸發殆盡，驚覺遭詐騙，訴警偵辦。

專案小組上周三（16日）前往陳嫌北屯租屋處搜索，查獲盜用網友照片及扮演虛擬貨幣幣商的陳姓犯嫌到案，現場查扣手機、硬碟、提款卡及現元等證物，依洗錢防制法及詐欺等罪嫌送辦。