省級印證八孩母身份　揭至少3次被拐賣

江蘇省徐州市豐縣早前爆出「八孩母親」被鐵鏈禁錮生活，受害者身份存疑。江蘇省委省政府調查組周三（23日）證實，八孩母親就是原名「小花梅」的楊慶俠，並揭露小花梅曾至少3次被拐賣，輾轉多個縣才流落至董集村的董志民一家。

根據調查組走訪整理，小花梅1980年跟隨改嫁的母親，從雲南省怒江州福貢縣匹河鄉普洛村，前往子里甲鄉亞谷村生活，並於1995年嫁至雲南省保山市。兩年後，小花梅離婚回到亞谷村，行為言語開始異常。1998年初，小花梅被桑X妞從亞谷村拐至江蘇省連雲港市，以5,000元人民幣（約6,170港元）賣予東海縣男子徐X東。

小花梅與徐X東生活近4個月後，於1998年5月上旬突然不知去向。其後，小花梅流落至河南商丘市夏邑縣一間餐館，由老闆夫婦譚X慶、李X玲發現。夫婦於是收留小花梅近1個月，再賣予在附近地盤務工、來自豐縣的霍X渠、霍X得。同年6月，董志民的父親經豐縣的劉X柱介紹，從霍X渠、霍X得手上買下小花梅。

2000年，小花梅與董志民結婚，並登記姓名為楊慶俠，及後一直使用楊慶俠、楊X英兩個名字。剛到董家時，楊慶俠生活基本能夠自理，能與人交流，但有時會癡笑、目光呆滯，直至2012年誕下第3子後症狀逐漸加重。2017年開始，董志民會在楊慶俠發病期間，用布和繩索綑綁對方，甚至用鐵鏈鎖住其頸部，至今涉嫌虐待楊慶俠近5年。

今年1月底，楊慶俠被送入醫院接受治療，並證實罹患精神分裂症。調查組委託的牙科專家指出，楊慶俠口腔衞生長期較差，才令牙齒逐步脫落；並非網傳所指因被虐打導致。目前，董志民已被拘捕，接受調查。上述曾參與拐賣楊慶俠的各人，亦已分別被批准逮捕，或被執法機關採取刑事強制措施。