武漢66人培訓班爆疫　9人返回北京後確診

北京市周三（23日）通報前一天新増10宗本土確診，其中9人上周四（17日）至周日（20日）前往外省出差參加公司培訓班。流行病學調查發現，涉事培訓班在湖北省武漢市舉辦，有至少66人出席。會議負責人表示，「初衷是想大家聚一聚，來前都做了核酸」；引起民眾抨擊。

北京衞健委指，9名培訓班相關患者分布為豐台區、經濟開發區各2宗，西城區、朝陽區、海淀區和順義區各1宗。除北京外，武漢、山東省青島市至今分別有14宗和1宗培訓班相關病例。流行病學調查顯示，上述患者均在武漢武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園社區，參加過由如新（中國）日用保健品有限公司經銷商組織的培訓班。

如新公司總部回應指，涉事年會由上海市的經銷商違規私自舉行，並未上報總部批准。舉行培訓班的上海舍耀市場營銷服務中心顧姓負責人表示，出席者是業務合作夥伴、客戶及親屬，大部分人曾乘搭高鐵。經銷商見大家很長時間沒見面，而且發現北京和武漢出行不受防疫措施限制，於是臨時決定聚會。各人會上主要分享夢想，分享卓越團隊文化等。

如新公司過往曾涉及傳銷、「洗腦」等醜聞。官媒2014年曾連續發表3篇文章，指控如新公司宣傳虛假信息、涉嫌傳銷、組織聚會洗腦，包括根據產品銷售數量和發展「下線」人數，把直銷商分為7級，以及曾在北京市郊舉辦表彰大會，由台上大聲嘶吼帶領全場近2萬人齊喊口號，氣氛狂熱。