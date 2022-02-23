華山分屍命案兇手逃死　無期徒刑定讞

台灣台北市射箭教練陳伯謙2018年性侵一名高姓女子後，將其勒死分屍，更割下乳房、下體製成標本，成為轟動一時的「華山分屍案」。兇手陳伯謙於早前二審、重審時獲判無期徒刑免死，案件上訴至最高法院。最高法院至周三（23日）駁回檢、辯雙方上訴，全案無期徒刑定讞。

最高法院認為，檢方上訴指量刑太輕，陳伯謙提上訴，辯稱自白非出於任意性，且未依自首減刑等，是對事實審法院已明白論斷指駁之事項再爭辯，非適法之第三審上訴理由，因不符合法律程式。陳雖符合兩公約「最嚴重犯行」，惟因經鑑定可教化、治療，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

案發於2018年，陳男在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女死者當時赴草堂飲酒聊天，酒後遭陳性侵後勒斃，後者利用深夜分屍，隔天清晨將屍體運至陽明山區棄置，另將左乳等部分製成標本收藏。

台北地方法院一審判處陳男死刑，但高院二審認定符合自首，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院一審重審認定，陳犯行極端惡劣，本應選擇量處死刑，但經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳可藉由矯正機關施予個別和團體心理治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分，選擇量處無期徒刑。