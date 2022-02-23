小狗遭學童吊出窗外懸空　從20樓扔落樓慘死

山西臨汾市周二（22日）有網民爆料，某社區近日有多名學生把一隻小狗帶至20樓，其中一人將小狗吊出窗外，並從窗戶將牠扔下導致其死亡，他們更拍下整個虐狗過程上傳至社交網。事件引起社會關注，網民留言紛紛表示，不敢相信是孩子所為。

網傳影片可見，事發於周日（20日），一隻小狗被吊出窗外，在窗邊不斷掙扎及發出哀鳴，惟畫面內傳出多名小孩的笑聲，且虐狗行為愈趨殘忍，他們更拉扯小狗頸上的狗繩令其四腳懸空。未料，小孩們突然放開狗繩，小狗隨即墮樓身亡。影片最後顯示小狗在地上奄奄一息的畫面，情況慘不忍睹。

有關虐狗影片其後更被上傳至抖音平台，隨即引起網民關注。不少網民怒斥小孩們的行為冷血，更要求家長們出面道歉及賠償，「不敢相信孩子能做出這麼殘忍的事」、「今天可能只是一個小孩傷害狗，明天就可能是個心理變態的殺人魔」。

至周三（23日），臨汾霍州市公安通報，接獲群眾報警後，經查證實事件屬實，片中小孩為該市某學校4名學生。當局目前已對其中3人楊某、楊某某、李某某作出行政處罰，而未滿14歲的韓某某責令其監護人嚴加管教。教育部門亦已介入，所在學校已對4名學生作出嚴肅批評教育，並組成專班對涉事學生進行心理教育引導。