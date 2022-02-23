華質疑美制裁俄何用　促勿損害中方權益

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個地區獨立後，美國等西方國家相繼對俄祭出制裁。中國外交部發言人華春瑩周三（23日）在記者會上強調，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益；又反問美方有沒有想過把俄羅斯逼到絕地的後果。

被問及中方會否對俄羅斯採取類似制裁，華春瑩指出中國政府的立場是認為制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，中方一貫反對任何非法單邊制裁。她又指，美國等一些國家的非法單邊制裁，已給相關國家經濟和民生造成嚴重困難，敦促美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不要損害中方權益。

華春瑩引述美國財政部公布的數據指，過去20年美國實施的制裁數量增長10倍，前總統特朗普任內實施的制裁多達3,800項，相當於平均每天都要3次揮舞「制裁大棒」；而2011年以來，美國對俄實施的制裁已逾100次。但她質問：「美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄制裁而自然解決嗎？歐洲安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」她呼籲有關方面認真思考，努力通過對話協商解決問題。

華春瑩認為，個別人士指摘中方有關烏克蘭問題的立場，違背國家尊重國家主權和領土完整的原則，是別有用心、故意歪曲或誤解。她指出，烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果；並指摘美方違背與俄羅斯的協議，5次將北約東擴到俄羅斯的家門口，更部署大量先進進攻性戰略武器，反問：「他們有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？」