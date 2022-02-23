28歲員工健身室猝死　字節跳動：會全力善後

內地近日網傳消息指出，北京字節跳動科技有限公司（下稱字節跳動一名員工在公司健身室運動時因心梗而猝死。至周三（23日），字節跳動發布內部聲明，證實公司該名28歲吳姓員工，經搶救41小時後於當日下午離世，並強調會全力協助處理相關事宜，幫助其家人渡過難關。

事發於周一（21日）傍晚6時，吳男前往中國衞星通信大廈健身室，在運動約1小時後出現頭暈，遂前往休息，期間被教練發現舉止異常，遂上前詢問。吳自述或因低血糖而不適，教練為其提供一杯糖水後，向現場員工求助。

現場保安經理隨後攜血壓計到場，為吳測量血壓，惟後者突然出現嘔吐，現場人員隨即對其實施CPR急救。救護車到達後，將吳送往醫院，惟經搶救後仍於周三下午1時43分不幸離世。

字節跳動表示，吳男已加入公司團隊超過三年，工作認真負責，與同事關係融洽。公司已承擔全部醫護費用，全力提供後勤支持。公司還會向吳家屬提供撫恤和關懷，以及相關協助。

據內媒報道，吳男的妻子李女士表示，她現懷有兩個月身孕，丈夫突然離世令她無法負擔每月2.1萬元人民幣（約2.58萬港元）的房貸。不過，她向記者反映，丈夫當時不適，工作人員在接報後沒有第一時間處理，反而是讓其自己找醫生。