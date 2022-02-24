IT男赴柬助賭博網營運　因開設賭場罪判緩刑

內地一名王姓男子，2019年在某招聘網站應騁IT工程師，惟入職後不久被公司強行派去柬埔寨參加「進修」，為非法的網上賭博平台提供技術支援等。王男雖然知道正在從事違法的工作，卻因被公司扣押護照未能逃離。直至去年他辭職獲批回國後，翌月就因開設賭場罪被警方通知及投案。

浙江省龍泉市檢察院周三（23日）向內地傳媒透露該案，王男在2019年3月應聘陝西西安某網絡科技公司，一份聲稱「月薪過萬招IT工程師」的工作。惟入職8個月後，公司強制要求負責軟件開發的員工前往「柬埔寨總公司」。王男等人抵達後，被當地公司以「統一保存」名義收走護照，並安排在一間酒店工作，惟酒店一樓是賭場，門口有持槍人員看守。王男隨後被分配到「視訊組」參與賭博平台前端開發，而平台的主要客戶均是內地玩家。

直至2020年8月，浙江龍泉市公安局接獲報案稱，上述平台涉嫌組織賭博，將涉案的西安某網絡科技公司9名國內工作人員拘捕歸案。消息傳到柬埔寨後，涉事的賭博平台項目被迫終止，王男被安排在當地賭場從事維護工作，直至2021年3月辭職回國後，被警方列為共犯。王男受審時應向警方坦言：「我知道自己做的事是犯罪，但他們扣了我的護照，還有人拿槍在酒店門口管着，我只能幫他們幹活。」

龍泉市檢察機關認定，王男於2020年2月至8月間，在明知有關平台是賭博網站的情況下仍提供軟件開發等服務，並以工資方式非法獲利1.2萬美元（約9.36萬港元），涉嫌開設賭場罪。但考慮到王男在共同犯罪中屬從犯，有自首、退繳違法所得等情節並自願認罪認罰，遂決定對他判處1年2個月有期徒刑，緩刑1年半，並處罰金2萬元人民幣（約2.46萬港元）。