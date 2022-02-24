女縣長捲土地開發弊案　准以80萬新台幣交保

台灣的宜蘭縣長林姿妙涉及羅東鎮土地開發弊案，周二（22日）宜蘭地檢署與廉政署再前往其住所、辦公室搜查，並約談林姿妙、其兒女及多名縣政府官員。檢方周三（23日）上午完成偵訊，向法院聲請將林、其女兒林羿伶及縣政府農業處長康立和3人聲請羈押禁見，惟法院裁定各人分別交保或請回。

而這次與羅東相關的土地開發弊案，包括2019年羅東鎮某處土地免徵增值稅案、2020年某羅東鎮土地都市計劃變更案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明案。今年1月，檢廉第一次約談林姿妙等相關涉案人後，再發現林姿妙的兒子林佑澤、國民黨前立委楊吉雄及胞弟楊耀火等人涉嫌共同藏匿證據。

上月第一波偵查行動後，縣政府建設處代理處長吳朝琴及農業處農務科長吳東原遭收押禁見，林姿妙等人列被告，訊後無保請回。檢察官於周二上午指揮法務部廉政署調查官進行第二波調查，傳喚、拘提包括縣長林姿妙等20多名被告及證人，搜索6處有關處所，全部偵訊於周三清晨5時許結束。

偵訊後，檢方認定林姿妙、林羿伶及康立和嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，有羈押必要，故向法院聲請將三人羈押禁見，但林姿妙最終獲准以80萬元（新台幣，下同，約22萬港元）交保，其餘兩人請回。至於林佑澤則准以200萬元（約56萬港元）交保，楊吉雄、楊耀火諭知150萬元（約42萬港元）交保，縣政府財稅局長盧天龍及建設處科長龍非池同樣以15萬元（約4.2萬港元）交保。