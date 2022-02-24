六年級男生身高1.91米　醫生：或長到2米高

浙江杭州市小學六年級男生小張（化名），因其身高達1.91米，近日引起媒體關注。由於小張在過去1年半快速長高，導致家人擔憂其健康問題。未料經醫院體檢後，醫生更表示小張身體及骨齡健康，甚至可能會長到2米高。

據內媒周三（23日）報道，小張今年12歲，就讀於華東師範大學附屬杭州學校，他一年前從溫州轉學到杭州。小張媽媽透露，兒子在轉校前才1.69米高，在過去1年半時間內就長高了22厘米，鞋子從43碼漲到49碼。因其身高優勢，入校不久就被老師拉去加入籃球隊，「雖然之前沒有打過，但在專業的訓練下，打球的技術愈來愈好」。

小張媽媽又指，孩子能長這麼高，部分原因是遺傳因素，她自己身高1.7米，丈夫則1.83米，另加上小張的生活習慣，才令他長得這麼高，「孩子平時喜歡吃牛奶雞蛋，睡眠質量很好」。但由於長得太高，小張媽媽還帶他去醫院做過全身檢查，醫生則指不用控制，「就讓他自由生長，各項檢查指標都是正常的」。

浙大醫學院附屬第一醫院神經外科副主任醫師潘新發表示，除了遺傳因素，膳食均衡、蛋白質攝入增加，充足睡眠與適當鍛煉是促進孩子長高的因素，「但如果父母身高一般，孩子卻在短期內迅速長高且伴有第二性徵發育，也要警惕腦垂體瘤等可能，要到醫院檢查。」