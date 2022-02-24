最高檢︰打擊侵害未成年人犯罪　將「大灰狼」擋在校門外

全國未成年人檢察工作電視電話會議周三（23日）舉行，內地官媒報道，全國檢察機關今年將繼續加強對未成年人的全面綜合司法保護，依法懲戒、精準幫教涉罪未成年人，同時嚴厲打擊侵害未成年人犯罪。最高人民檢察院要求，全國檢察機關要保持對性侵未成年人犯罪零容忍，並加大未成年受害人的救助力度，將「大灰狼」擋在校門外。

最高檢第九檢察廳廳長那艷芳指出，全國檢察機關去年共批准逮捕侵害未成年人犯罪4.6萬人，展開未成年人司法救助10,719宗，發放救助金1.59億元人民幣（約1.96億港元）。同時，全國檢察機關依法懲戒和精準幫教相結合，最大限度教育挽救涉罪未成年人，共受理審查逮捕未成年犯罪疑犯5.5萬人，受理審查起訴7.4萬人，未成年人犯罪不捕率、不訴率分別為50.4%和39.1%，較2020年分別上升11.3%及6.5%。

另外，全國檢察機關去年通過強制報告，發現及辦理案件逾1,600宗，倒查發現未履行強制報告義務案件逾450宗。針對學校存在的安全問題，全國檢察機關依法提出檢察建議共3,668宗，會同相關部門排查旅館、賓館、酒店等住宿場所，督促整改、停業整頓、吊銷經營許可1.1萬間；排查娛樂場所、網吧、酒吧等場所，督促整改、停業整頓、吊銷經營許可3,600餘間。另全國檢察機關去年起訴的校園暴力和欺凌案件，較2018年下降74.7%。

最高檢要求，今年要全面提升未成年人檢察工作質效。在打擊侵害未成年人犯罪方面，提出要積極推動與警方建立線索通報、數據共享機制，要保持對性侵未成年人犯罪零容忍，加大對強姦、猥褻兒童、強制猥褻等犯罪的打擊力度，最大限度遏制和減少性侵犯罪發生。在加強未成年人保護方面，則要依法規範未成年人犯罪紀錄封存工作，推動將強制報告制度納入網格化管理，並將落實入職查詢制度與從業禁止制度結合，切實將「大灰狼」擋在校門外。