多人被騙至緬北參與詐騙　遭受各種非人待遇

江蘇男子李亞緣綸因誤信網上虛假招聘廣告，慘遭綁架至柬埔寨充當「血奴」一事，連日來引起輿論關注之際，內地傳媒近日再披露多宗內地人被騙到緬甸北部，從事電訊詐騙的例子，多人因忍受不了種種非人待遇，被迫參與電騙，最終在自首或被警方拘捕後，才得以解脫。

安徽池州市一名張姓男子早前經朋友介紹，前往雲南應聘「遊戲客服」。張某一行10多人在不知情下，跟隨「蛇頭」前往「公司」，在翻山越嶺途中，發現是偷渡出境後，已打算逃跑，卻被「蛇頭」以山上有地雷威脅。一群人抵達緬北後，隨即被不法分子拿刀、槍「夾道歡迎」，並安排到某開發區的「公司」內工作。張某抵達「公司」首天，身份證、銀行卡、手機等個人物品均被沒收，隨後更有人向他派發一部手機，「指導」他開始工作，他才知道自己正參與電訊詐騙。

張某憶述，他在緬甸「人生地不熟」，可說是孤立無援，且一舉一動24小時被人監督。在對方威逼下，他每天必須按「公司」要求，在社交軟件上偽裝各種身份，甚至以虛擬攝像頭偽裝成美女，欺騙他人裸聊，敲詐勒索受害人。張某雖曾3次逃跑，但均被捉回，且被毒打或罰跪。直至某次機緣巧合下，張某成功逃至中緬邊境口岸自首點，向中國警方投案自首，才逃離苦海。

另一名繆姓男子則是鳳陽縣人，同時是在朋友介紹下，懷着「去緬北淘金暴富」的發財夢，通過種種險境偷渡到緬北地區。惟抵達後，他才發現「工作」環境猶如「人間地獄」，平時吃的東西類似豬食，且沒有發財暴富的機會，只有被迫參與電訊詐騙，稍有拒絕或抱怨，就會被綁在木樁上毒打、關水牢、甚至被AK47抵在腦袋上。

繆男坦言，他出發時體重約65公斤，1個月後成功逃離，體重只剩下45公斤。為了逃跑，他假裝努力工作，獲得負責人信任後，趁着與負責人外出採購的機會，躲到商店內的隱蔽角落，並趁機逃走，輾轉逃回中國。至去年10月，繆男被鳳陽警方拘捕。在審訊室內，他當場痛哭，向警員懺悔，並展示了其遭遇這一切後身體留下的印迹，此時他的身體已猶如一具乾癟的木柴。