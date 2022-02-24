多地查處含金箔食品案件　官方指存健康隱患

為進一步加強監管，國家市監總局、國家衞健委及海關總署今年1月印發《關於依法查處生產經營含金銀箔粉食品違法行為的通知》後，各地陸續展開執法行動，查處及打擊違法行為。其中在浙江省，溫州、嘉興、舟山等地的市監部門近日查處了多宗生產、銷售含金箔食品的案件。

據內地現行食品安全法律法規及食品安全標準規定，金（銀）箔、金（銀）粉類物質並非食品添加劑，不能用於食品生產經營。新印發的《通知》更要求，食品生產者不得採購或使用金銀箔粉生產加工食品，食品銷售者也不得採購銷售含金銀箔粉食品，餐飲服務提供者更不得製作售賣含金銀箔粉餐食。

在上周四（17日），嘉興桐鄉市市監局檢查後發現，某超市銷售兩款名為「俏雅金裝金箔梅酒」、「萬上金箔梅子酒」的「金箔酒」，配料表中均含金箔且售價不菲；翌日（18日），舟山市市監局定海區分局也發現2間烘培店在製作裱花蛋糕時，添加金銀箔粉的情況。上述辦案均在辦理當中。

至周日（20日），溫州市鹿城區市監局發現，某日式料理餐廳存在金箔入菜的行為，在「金槍魚中腹刺身」、「抹茶金箔布丁」中添加金箔並銷售，調查當天，執法人員更發現有顧客正在食用金槍魚中腹刺身。經檢查，執法人員在後廚的專間調味料暗櫃中發現2瓶「24K金箔碎」，其中1瓶已用完。同日，執法人員又發現另一間餐廳銷售金箔雞尾酒。目前，兩宗案件均已立案。

此外，吉林省畜牧業管理局周一（21日）發出《關於畜牧行業禁止違法添加「金銀箔粉」行為的告知書》，同時詳細解釋了「金銀箔粉」對人體的安全隱患。該局指出，金具有延展可塑性，易打造成薄片或製成粉末，因此一些不法商販將金銀箔粉用作食品添加劑，雖用量不大，成本不高，售價卻成倍飆升，不但助長了奢靡之風，也刺激了逐利企業虛於浮誇、唯利是圖的不良之風。惟在食品或食用農產品中添加金銀箔粉，既無必要，也存在不小的健康安全隱患。

首先，金雖具有極佳的耐腐蝕性，無法被胃酸消化，但並不意味不會被人體吸收，一些超細微的金銀粉是可以被人體吸收的，納米尺寸的金銀微粒甚至可穿透細胞壁直接進入細胞內部，產生氧化應激反應，特別是惰性的金納米材料很難自然排出，金銀納米顆粒的細胞毒性、生理毒性已經得到了部分證實。

其次，金並不是人體必需元素，完全沒有食用的必要。小量的金銀箔粉既不會提升農產品口感和香味，也沒有任何營養價值，更做不到「抗菌」或延長農產品的貯藏期。第三，金中的重金屬離子在胃酸的作用下溶解被人體吸收，會在臟器和骨骼中累積。在現實環境中，100%「純金」是不存在的，金在冶煉過程中常會導入鎘、鉻、鎳、鉛、銅、銻、鉍等重金屬，雖然金銀箔粉本身的攝入量不高，但是由於重金屬元素的蓄積性和持久性，長期食用的健康累加風險，需要引起重視。