台海巡官救人殉職　空勤總隊疏失判賠1319萬新台幣

台灣的海巡署特勤士官長柯博承於2018年前往彭佳嶼執行海上救援行動時，直升機因強風劇烈搖晃，致柯男兩度撞擊海面，最後因骨折內傷身亡。柯男家屬認為空勤總隊在吊掛救援過程有疏失請求賠償，台北地方法院周三（23日）一審判空勤總隊應賠償逾1,319萬多元（新台幣，下同，約369萬港元）。空勤總隊對判決結果表示遺憾，表示將提上訴。

判決指出，蒙古籍「W-STAR」貨輪印尼籍船長於2018年12月5日傍晚口吐白沫，船員透過無線電求救。空勤總隊接報後派出一架海豚直升機，搭載時任海巡署一等士官長柯博承及另一名海巡隊員前往救援。行動中，休克昏迷的船長被順利吊掛上直升機，但負責執行吊掛的柯男卻在回收時，因機身劇烈晃動，致身體猛烈撞擊海面重傷，經送院搶救終告不治。

根據運輸安全調查委員會調查報告，當時正副駕駛員在天黑無法目視、吊掛鋼繩強烈搖晃狀況下，讓直升機二度下降、爬升，導致柯男猛烈撞擊海面，救援過程判斷錯誤、有疏失；空勤總隊未明確規範日落後不得派遣該款直升機執行夜間海上救援的規定，有所過失。

柯男的母親、妻子和2名女兒事後請求賠償合共2,264多萬元（約634萬港元），法院認定空勤總隊需為事件負責，應賠償柯母200萬元（約56萬港元）、柯妻300萬元（約84萬港元）、2女兒共819萬元（約229萬港元）。