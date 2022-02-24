內地昨增186宗確診　專家對疫情終結態度謹慎

國家衞健委周四（24日）通報前一天新增186宗新冠肺炎確診病例，其中85宗為本土，101宗為境外輸入。本土病例由10個省區市報告，包括內蒙古自治區、湖北省、遼寧省、廣東省、四川省、江蘇省、廣西自治區、雲南省、北京市和山西省，其中又以內蒙古40宗佔最多。

內蒙古新增本土確診病例分布為呼和浩特市37宗、包頭市3宗。其餘分別為湖北武漢市10宗，遼寧葫蘆島市、廣東深圳市各8宗，四川成都市6宗，江蘇蘇州市、廣西防城港市各3宗，雲南臨滄市2宗、紅河州1宗，北京西城區2宗，山西晉中市、忻州市各1宗。同日新增24宗本土無症狀感染，分布為雲南臨滄市7宗，黑龍江黑河市4宗、雞西市1宗，江蘇蘇州5宗，四川成都市4宗，河北石家莊市、湖北武漢市、廣東深圳市各1宗。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是廣東44宗，上海24宗，北京7宗，福建6宗，廣西5宗，湖北4宗，吉林、四川各3宗，雲南、甘肅各2宗，天津1宗。同日新增88宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得108,380宗確診病例，當中4,636人病亡。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前在一個全球治理論壇上發表主題演講，認為疫情於今年終結宜「謹慎樂觀」。他提到，日本、南韓、香港目前仍處於新冠流行高峰，內地疫情亦此起彼伏，而且高疫苗接種率仍無法阻止Omicron變種病毒大流行，所以疫情終結依據並不充分。吳尊友又指，雖然中國依賴動態清零策略取得防疫成效，但長此下去將對民營企業、個體戶產生巨大壓力。目前，內地多個團隊正在研究如何完善防控措施。