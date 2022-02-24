深圳發布十四五交通規劃　打造全球核心櫃紐港

深圳市交通運輸局周三（23日）發布該市綜合交通十四五規劃，內容提出打造全球灣區核心樞紐海港，探索創新前海樞紐港、深港組合港、灣區港口群、國際港口鏈「四港聯動」模式；以及加快推進建設廣深第二高鐵；推動深圳機場第三跑道、T1和T2航站樓等基礎設施建設。

在打造全球灣區核心樞紐海港方面，規劃提出加快深圳鹽田港東作業區、西部出海航道二期、小漠國際物流港、亞洲東部液化天然氣加注中心等重大項目建設；共建粵港澳大灣區組合港體系，大力發展「水水中轉」、「海鐵聯運」；加快推進前海、南澳等客運碼頭規劃建設，發展深惠汕東部海上航線，豐富郵輪旅遊國際國內航線，建成國際郵輪樞紐港；爭取到2025年港口貨櫃吞吐量達3,300萬標準櫃，液化天然氣接收規模達到1,600萬噸，郵輪旅客吞吐量達到60萬人次。

在拓展綜合運輸通道網絡方面，規划提出加快推進深茂鐵路、深汕高鐵、深南高鐵、廣深第二高鐵等規劃建設；加快穗莞深城際深圳機場至皇崗口岸段、深大城際、深惠城際、大鵬支線等城際鐵路建設等；到2025年，鐵路通車里程達到300公里，高快速路里程達到670公里。

在構建國際航空樞紐方面，規劃提出打造面向亞太、連接歐美澳、銜接一帶一路的航線網絡；到2025年機場年旅客吞吐量超過7,000萬人次，貨郵吞吐量超過210萬噸。為建設全球性物流樞紐城市，提高陸路、航空、水上等物流網絡銜接水平，大力發展智慧物流、綠色物流、冷鏈物流；到2025年，物流業增加值佔GDP比重約10%，快遞業務量達到100億件。