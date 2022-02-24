台今增7宗本土確診　73宗境外輸入

台灣周四（24日）公布新增7宗新冠肺炎本土確診個案，另增73宗境外輸入病例，無新增死亡個案。輸入個案當中2人從香港入境，分別為一男一女，均於周日（20日）抵達台灣。鑑於疫情穩定，指揮中心宣布放寬一系列防疫措施。

台灣的中央流行疫情指揮中心說明，本土新症其中3人涉及高雄市沙石場群組，2人涉及由新北市設計師延伸的宗教聚會群組，1人涉及高雄市中油大林煉油廠群組；其餘1人在台北市一間加強版防疫旅館任職護士，在例行檢測中確診，詳細感染源仍在調查。

新增境外輸入個案包括43男30女，年齡介乎30多歲至70多歲，分別自菲律賓、美國、法國、越南、印度、新西蘭、印尼及、香港、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞、阿根廷入境，其中菲律賓以10宗佔最多，有28人的入境地仍在調查。台灣至今累計20,236宗確診，當中852人死亡。

指揮中心宣布，下月1日起適度放寬本土防疫措施，包括允許室內外運動時可不戴口罩，高鐵、境內航班開放飲食；台北市、新北市、桃園市、高雄市以外縣市的醫院和長期看護機構，可有條件開放探病；台灣島嶼往離島旅客，無須檢測及填寫健康聲明書。此外下月7日起，開放非台灣戶籍商務人士入境，入境者居家檢疫天數縮短為10天，確診病例的密切接觸者居家隔離天數同樣縮短為10天。