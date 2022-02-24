中國駐烏使館籲公民勿外出　開車可貼五星旗

俄羅斯周四（24日）凌晨向烏克蘭揮軍，後者宣布全國進入戰爭狀態。隨着烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市更發生爆炸，安全風險暴增，中國大陸駐當地大使館同日提醒在當地的公民和企業注意安全，不要前往局勢不穩地區；如開長途車，可在車身明顯處貼上五星旗。台灣的外交部則啟動緊急撤僑計劃，呼籲目前在當地的僑民盡快離境。

中國駐烏克蘭大使館表示，由於社會秩序混亂失控，在大街上行走可能成為被攻擊目標，呼籲當地公民最好留在家中，且遠離窗戶和玻璃，以免發生意外。使館又建議當地公民與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯絡，並留意使館微信公眾號和官網發布的訊息。使館特別呼籲在烏的中資企業、有豐富工作和生活經歷的華商華僑等，要多幫助其他同胞，特別是留學生。

台外交部周四在記者會上表示，正式指定駐波蘭代表處從周五（25日）起，暫時兼轄烏克蘭領務，為當地僑民提供協助。根據駐俄羅斯代表處最新回報，旅居烏克蘭的台僑已有6人離開當地，另有5人前往西部利沃夫市避險，28人仍留在首都基輔以及當地南部和北部地區。台教育部周四表示，截至周三（23日）已有3名留學生自當地返台、1人在當地東部、1人南部、7人在基輔。

針對傳聞指台灣接獲美國邀請加入制裁俄國行列，台外交部發言人歐江安稱，台當局正與美國等理念相近國家協調採取適當應對措施。台方譴責俄羅斯的侵略行為，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，共同維繫區域局勢和平穩定。