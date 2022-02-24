葫蘆島疫情屬Delta　超級傳播者釀65人感染

遼寧省葫蘆島市本土新冠疫情持續近一個月，周四（24日）通報前一日再有8宗新症。該市同日召開疫情防控新聞發布會，透露本次疫情至今累計167人確診。病毒經基因排序證實為Delta新冠變種，其中一名患者的傳播鏈最終造成65人感染。

市衞健委副主任周嬌陽介紹，本次從本月8日開始的疫情，出現病毒載量高、傳播性強、潛伏期長的特點，為當地疫情防控帶來巨大挑戰。葫蘆島市在36小時內查清疫情源頭，劃定管控區域，至今累計安排2,926名密切接觸者、2,889名次密切接觸者採取防控措施。

葫蘆島市周三（23日）確診的8名患者，分布為綏中縣、龍港區各3人，連山區2人，均在隔離場所發現，已轉入定點醫療機構治療，病情穩定。當局已對上述病例展開流行病學調查和密切接觸者追蹤，排查涉及高風險場所區域，分類管控各類高風險人士。

市委書記、市人大常委會主任、市疫情防控指揮部總指揮王大南周二（22日）到集中隔離場所和醫院督導檢查，期間強調要強化集中隔離場所規範管理，做好隔離人員健康監測、核酸檢測，確保隔離點安全、規範，堅決阻斷疫情傳播風險，並訂囑防控一線工作人員要做好個人防護。