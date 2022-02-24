寒流襲擊東南部　3省區損失逾2.5億人民幣

內地東南部地區近日受寒流侵襲，其中江西、廣西和湖南三個省區遇上冰雪天氣，導致多地發生停電停水，房屋及農作物受損毀。據官方統計，3地目前至少有23.8萬人受影響，造成直接經濟損失逾2.5億元（人民幣，下同，約3.1億港元）。

廣西應急管理廳通報，當地北部部分山區出現冰凍、道路結冰或雨夾雪。截至周三下午5時，全區13個市和52個縣出現低溫冷凍災害，至少有10萬人受災，直接經濟損失1.6億元（約2億港元）。當地農作物受災面積逾3,630公頃，林地受災面積逾4,275公頃，水產養殖受災面積逾633公頃。

在江西方面，該省應急管理廳通報，截至周三（23日）下午3時，雨雪造成當地13.8萬人受災，經濟損失9,520萬元（約1.1億港元），緊急疏散431人。另農作物受災面積逾7,100公頃，絕收228公頃，15間房屋損毀，當局目前仍在進一步統計損失。

此外，湖南省氣象部門表示，全省61個縣市區周一至周二（21日至22日）出現雨夾雪，部分縣市區出現暴雪和積雪，其中洪江積雪厚度高達18厘米。目前全省國省幹道、電力總體運行正常，未出現重大災情險情，未發生大面積停電停水，社會大局總體穩定。