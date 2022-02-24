武漢累計26人染疫　培訓班播疫至3省市

內地新冠肺炎疫情未止，湖北省武漢市近日更出現培訓班本土傳播群組，北京、山東青島及河北石家莊3地均出現相關個案。武漢市政府周四（24日）通報，當地從周三（23日）中午12時至周四中午12時期間，再多3人確診，其中2人是此前通報的培訓班學員，另一人則是學員的密切接觸者；全市目前已累計26人染疫，包括20名確診患者、6名無症狀感染者。

負責人在會上指，自本次疫情發生以來，為防止疫情向社會面傳播和向外溢出，盡早實現「零新增」，全市正有序有力開展流調排查、管控救治、核酸檢測等工作。截至周四中午，全市共開展重點人群、一般風險暴露人群核酸檢測114.47萬人份，當局已將1間酒店、4幢居民樓宇調整為中風險地區；所有患者均在金銀潭醫院隔離治療。

河北省疾控中心同日通報，當局完成石家莊市新華區無症狀感染者的咽拭子標本病毒全基因組測序，結果發現與武漢市的本土病例病毒序列高度同源，屬於變種病毒株Omicron。經查，患者在武漢曾與培訓班學員長時間、近距離無防護措施接觸。結合其病毒全基因組測序結果和流行病學史，當局判定石家莊市新華區病例與武漢培訓班疫情為同一傳播鏈，感染來源為武漢培訓班學員，屬於聚集性發病。

北京同日通報，當地周三新增兩宗本土確診病例，通州區亦新增1宗確診個案，3名患者均在本月17日至20日期間，前往武漢市參加涉疫的培訓班。