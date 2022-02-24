澳防長促南海與華抗衡　華國防部斥製造騷動

澳洲防長達頓早前批評中國在南海擁有多個軍事據點，破壞及不利地區穩定，認為澳洲必須在南海上與中國抗衡。對此，中國國防部新聞局副局長譚克非大校周四（24日）批評，澳方執迷於對立對抗，刻意在南海製造喧嘩與騷動，將失去國際信譽以及與地區國家的合作機遇。

譚克非在例行記者會上重申，南海諸島是中國固有領土，中方在自家領土上進行基礎設施建設，部署必要的防禦性力量，天經地義、無可厚非，任何人包括澳方都無權妄議。他強調，如果一個國家的防務部門官員執迷於對立對抗，刻意在南海製造喧嘩與騷動，這個國家將失去國際信譽以及與地區國家的合作機遇。

針對美國、英國、澳洲開展核潛艇合作，譚克非再次在會上重申中方立場，批評上述項目具有嚴重的核擴散風險，將加劇地區軍備競賽，對於解決其他地區核熱點問題也會帶來深遠影響。中方敦促有關3國以負責任的態度對待國際社會關切，少管別人家的事，多留些時間反躬自省，盡快撤銷錯誤決定。

此外，台灣軍方在農曆新年假期，針對大陸解放軍機進行各項訓練及戰備任務。譚克非指民進黨當局挾洋自重、以各種形式進行謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，這是威脅台海和平穩定的根源。他強調，解放軍在台島周邊海空域組織多軍兵種力量、多批次艦機開展常態化巡航等行動，是堅決打擊「台獨」分裂勢力的囂張氣燄和謀「獨」行徑；「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衞國家主權和領土完整的行動就一刻不能停、也不會停。