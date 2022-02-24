男子殺同居女友及同村村民　今執行死刑

廣西男子陸圩2009年因不滿同居女友提出分手，竟痛下殺手用螺絲刀捅死女方，並在潛逃期間時持刀斬死村民，他於2016年落網被法院判處死刑。至周四（24日），河池市中級人民法院遵照最高人民法院下達的死刑命令，在陸圩驗明正身後，押其赴刑場伏法。

案發於2009年7月，陸圩的38歲女友韋某華疑因不滿男友向其借款，遂向男方提出分手。陸圩因此心生怨恨，竟在同年7月於臥室掐扼正在睡覺的韋某華頸部，又以螺絲刀刺扎其面部，致韋某華開放性顱腦損失死亡。

陸圩殺害韋某華後，潛逃回廣西大化瑤族自治縣老家，並藏匿於附近山上。期間，當地警方曾上山搜索，陸圩因此懷疑39歲村民陸某舉報其藏身地點，遂於2011年3月10日晚潛入對方家中，持刀猛砍正在睡覺的陸某，令陸某面部受重傷。

至2016年7月24日，陸圩認為陸某對其挑釁，遂在附近田坎上守候，待陸某經過時，先後向陸某拋砍自身攜帶的4把菜刀。陸某見狀逃跑，陸圩追上並以菜刀猛砍陸某面部及背部，又持鈍器拍打陸某背部，導致陸某顱腦損傷死亡，陸圩遂將尸體拖至附近水塘拋離，逃離現場。

當地警方在同年8月11日拘捕陸圩，後者如實供述犯罪事實。最高人民法院綜合陸圩犯罪行為，核准廣西高級人民法院維持第一審對陸圩以故意殺人罪判處死刑，終身剝奪政治權利。