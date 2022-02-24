內媒揭縣農局拖欠企業工資　涉額1700萬人民幣

內媒近日引述消息報道，河南省駐馬店市平輿縣農業農村局拖欠一間內地企業服務費逾3年，累積高達逾1,700萬元（人民幣，下同，約2,091萬港元），惟至今仍未完全付清。涉事企業去年8月將縣農業農村局起訴至當地法院，要求凍結後者財產，隨即引起關注。縣政府領導周三（23日）回應事件，表示會根據財力情況解決以上問題。

事發於2018年7月，平輿縣為改善市貌，將縣域內的16個鄉鎮及3個辦事處，涉及農村委的垃圾收集、轉運及清潔服務項目進行公開招標。最終由魯控水務集團與神舟暢游導航科技（北京）有限公司聯合中標，兩間公司之後成立平輿縣神州智慧環境科技有限公司（下稱神智公司），並由該公司處理相關業務。

神智公司工作人員鄧先生表示，服務開始未久，當局就開始拖欠服務費，「每次都是緊急關頭才給一點」，要賬困難程度堪比「擠牙膏」。直至前年4月，農業農村局拖欠服務費已高達2,400萬元（約2,952萬港元）。神智公司由於當局長期拖欠，最終決定解除合約。直至工人前往有關部門討薪，農業農村局才於去年3月31日支付400萬元（約480萬港元）平息事端。

鄧生先又指，農業農村局事後曾與公司訂立協議分3期支付欠款，但未能履行合約。公司遂將當局起訴至當地法院，要求凍結該部門逾1,100萬元（約1,353萬港元）資產。惟法院以與政府部門溝通為由，未有即時作出判決。

負責處理此事的農業農村局副局長李某周三表示，神智公司與第三方有糾紛，依合約條款，政府有權拒絕支付欠款。又指，這筆欠款一開始不歸該局負責，實為政府安排他們承擔，但政府支付能力有限，不能嚴格按照預算支付。