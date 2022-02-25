非法集資逾1200萬人民幣　夫婦判囚11年5個月

在江西省贛州市會昌縣經營五金店的張某、何某夫婦，因無力償還欠債，遂以繼續投資房地產、購買寫字樓等虛假理由，向158名社會不特定人士非法募集資金逾1,200萬元（人民幣，下同，約1,476萬港元），最終被起訴。案件近日在會昌縣人民法院審理，夫婦兩人因犯集資詐騙罪，各自被判囚11年5個月、罰款5萬元（約6.15萬港元）。

內媒周四（24日）報道，案發於2001年，張、何夫婦向他人借款後，透過及時支付利息，欺瞞債主有能力還債。惟夫婦的五金店實質利潤，不能支持兩人所借款項及應付利息，加上兩人欠債期間又在縣內建房，導致支出加劇、入不敷出。

為償還債務，兩人2014年12月21日至2021年2月1日期間，在明知無還款能力的情況下，仍以投資房地產、購買寫字樓、五金店擴大生意周轉等虛假理由，經過朋友、親戚口口相傳的方式，向社會不特定人非法募集資金。

法院認為，張某、何某以非法佔有為目的，以虛構事實的方法詐騙社會不特定對象資金，其行為已構成集資詐騙罪。兩名被告屬共同犯罪，且在犯罪中的作用相當，不宜區分主從犯，遂作出上述判決。