福州1歲女嬰離奇鉈中毒　家人網上求助

內地有網民周二（22日）在社交網發文求助稱，其1歲的表外甥女「鉈中毒」，急需藥用普魯士藍。內媒周三（23日）從福建福州兒童醫院獲悉，該院兒童深切治療部曾收治一名女嬰。福州安泰派出所則表示，曾到醫院調查，目前已移交事發地所屬的鼓山派出所處理。

據網民提供檢測日期為周一（21日）的「檢測數據結果」顯示，病人經過尿液和血液檢測，「尿鉈12800μg/L」、「血鉈1857μg/L」。該網民不久後再發文稱，已找到藥物。至於表外甥女鉈中毒的原因，網民表示不清楚，「已經報警了」，惟有關微博周四（24日）已被刪除。福州兒童醫院周三證實，該院前一日對1名女嬰緊急採取治療措施後，情況「沒有特別惡化」，已聯繫到儲備藥物的外地醫院。

內媒引述武漢市四醫院重症醫學科主任許濤稱，鉈是一種無色無味的稀有重金屬，其化合物為劇毒類神經毒物。臨床診確通常透過收集中毒患者24小時尿液，以測定鉈含量；假如尿鉈濃度超過300μg/L，血鉈超過40μg/L，便可確診鉈中毒。家屬求購的普魯士藍是一種無毒色素，對治療鉈中毒有一定作用。若患者情況嚴重，也可利用血液灌流、血漿置換等方法。

許濤指出，鉈在生活中很少見，除非居住在含有鉈的礦山附近，通過接觸灰塵和飲用水在人體內積累導致中毒。城市裏通常只有做特定研究的實驗室才會有，一般人很難接觸到。