台加入對俄經濟制裁　斥武力侵烏

俄羅斯周四（24日）出兵烏克蘭，引起多地譴責及制裁。美國宣布與歐盟、英國、澳洲、新西蘭、日本、加拿大、台灣等地合作，對俄實施敏感先進科技出口管制，包括半導體及其他基礎技術。台灣的外交部周五（25日）宣布，將參與國際社會對俄經濟制裁，並嚴厲譴責俄方以武力入侵烏克蘭。

台外交部發聲明嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》對烏開戰，強佔烏克蘭領土，斥此舉破壞區域及全球和平與穩定，並對以規則為基礎的國際秩序及保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最嚴峻的威脅及挑戰。當局強調，堅定捍衞民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，選擇以強凌弱的武力威嚇手段，深表遺憾。台方決定參與國際社會對俄經濟制裁，以敦促俄方停止軍事侵略烏克蘭，盡快恢復各方的和平對話。

台方再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式單方面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平理性的對話與協商解決分歧。台方將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當措施應對，協助烏克蘭早日遠離戰火，恢復區域及全球的和平與穩定。

台行政院長蘇貞昌周五表示，俄羅斯破壞和平入侵烏克蘭，全世界都嚴厲譴責，台方一樣非常嚴厲譴責這種侵略行動，同時會與民主國家同步實施制裁。他對有人附和境外勢力故意展開認知作戰，表明非常不齒。