內地昨增224宗確診　呼和浩特女隔離期間外出被罰

國家衞健委周五（25日）通報前一日新增224宗新冠肺炎確診病例，其中82宗為本土，142宗為境外輸入。本土病例分布13個省區市，其中內蒙古報告最多佔30宗。內蒙古呼和浩特和包頭市持續爆發疫情，當地政府加強疫情防控措施。呼和浩特一名女子因日前居家隔離期間外出被警方查處，包頭則對多名防控不力的官員問責處罰。

內蒙古前一日新增本土確診病例分別為呼和浩特28宗、包頭2宗。呼和浩特市賽罕區一名王姓女子，周一（21日）下午因在家居隔離3日無法忍受無聊，私自翻牆離開小區，最終被行政拘留5日。在包頭市昆區，多名黨員幹部被指防控履職不力遭處罰，其中區衞健委黨組書記、主任李志國及區疾控中心副主任楊馳被免職，區委副書記、政法委書記馬富，區委常委、政府副區長張錦中及區衞健委黨組成員趙建軍則受到黨內警告處分。

除內蒙古外，內地其他新增本土確診病例分布為遼寧18宗，廣東8宗，四川、雲南各5宗，廣西4宗，山西3宗，北京、江蘇、湖北各2宗，天津、黑龍江、山東各1宗。新增境外輸入確診病例分別為上海59宗，廣東52宗，北京8宗，四川7宗，福建、廣西各4宗，吉林、江蘇各2宗，黑龍江、浙江、山東、湖北各1宗。同日新增109宗無症狀感染個案，其中本土22宗分別由雲南、廣東、四川、黑龍江和上海報告，其餘87宗為境外輸入。內地至今累計108,604人確診，當中4,636人病亡。