貼車身求自保　中國在烏留學生稱五星旗被偷

俄羅斯周四（24日）舉軍入侵烏克蘭，中國駐烏大使館早前提醒在當地的中國公民注意安全，如開車出外可在車身張貼五星旗，有中國留學生則表示五星旗被偷。另有當地留學生在Twitter發送影片，指俄軍開火後，很多人躲進防空洞避難。

在烏克蘭哈爾科夫國立經濟大學當研究生的中國留學生劉洋表示，周四清晨約5時半至上午9時，聽到連續的爆炸聲。他指當地大部分學校已停課，並改為網上上課，街上的人寥寥可數，市面的麵包、米或麵條等糧食已被搶購一空。華人、大使館還有一些學生會現已組建臨時緊急聯絡小組，通知最新局勢變化。

一名於2019年前往烏克蘭攻讀博士的小朱（化名），周四在中國留學生互助會的安排下前往大使館指定地點暫作停留。小朱表示，當日按照使館提醒在車身貼上五星旗，但在上樓搬行李期間，「五星旗就沒了，可能是被偷」。

今年25歲的楊金霖，是當地南部城市利沃夫國立音樂學院音樂哲學科學研究專業的碩士研究生。他周四表示，當地目前沒出現混亂，一切都很有秩序，物資供應、交通、通訊也正常。他表示，烏克蘭東部地區部分平民正有序西移，他們目前沒有表現出過激的情緒，大家都希望戰爭能早點結束。

在首都基輔工作、生活多年的華人葛明表示，當地周四傳出爆炸聲，目前局勢造成一些恐慌，有人哄搶物資，油站排長龍；但大部分人都留在家裏，街上人很少。而在敖德薩的華商總會主席曲波表示，目前該市情況平穩，華僑華人有3,000多人，大多數是商人；銀行有人在排隊提款，商店有人購物儲糧。他指生意雖受影響，但暫時未有安全問題。