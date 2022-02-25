台增68宗確診僅3宗本土　長期病男子染疫亡

台灣的境外輸入新冠疫情持續攀升，周五（25日）公布新增65宗輸入病例，而本土個案新增3宗，另多1宗死亡病例。新增本土病例包括一名早前境外輸入個案的家人，以及一對分別於台北和新北居住的父子，目前感染源未明。新增死亡個案為60多歲台灣男子，有慢性病史，於上月從菲律賓入境時確診，隨即因身體不適送院，延至周三（23日）不治。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周五在記者會表示，新增本土病例為2男1女，年齡介乎30多歲至60多歲。該名女確診者的妹妹於本月10日自美國入境進行「7+7」檢疫，同月18日返回宜蘭住所一人一室隔離，由姊姊送餐。妹妹隔日確診，姊姊首次採檢無感染，到周四（24日）出現病徵並確診，已追蹤7名同事居家隔離。

至於新症的一對父子原本分開居住，由於兒子的南韓妻子於本月12日入境進行「7+7」檢疫，同月20日搬回家居住，兒子於是搬離台北住所，前往於新北的父母家。周二（22日）兒子的妻子確診，兩父子則於周四確診，只有母親無感染。

新增境外輸入病例年齡由未滿5歲至70多歲，分別自美國、印尼、菲律賓、印度、越南、香港、馬來西亞、加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬耳他、埃塞俄比亞、洪都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國入境；有17宗仍在調查。至今當地20,304人確診，累計死亡病例增至853宗。