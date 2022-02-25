因應俄烏局勢立院要求匯報　台施政報告押後

台灣的立法院新會期周五（2月25日）展開，原定由行政院長蘇貞昌赴立法院發表施政報告。但由於行政院早前開放日本福島等5縣市食品進口，國民黨揚言杯葛，經朝野協商後，最後決定下周二（3月1日）先邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關福島及周邊食品輸入管制措施，以及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項的專案報告並備質詢，下周五（3月4日）再進行施政報告。

蘇貞昌上午率同相關部會首長列席，書面口頭報告也一早送至立法院，但朝野黨團協商作出最新決定，並在無異議下通過。立法院長游錫堃隨後裁示，會議依朝野協商共識休止。朝野黨團協商決定，在下周二的質詢會上，將由民進黨團派6人、國民黨團派10人、民眾黨團及時代力量黨團各派2人，未參加黨團的立委可優先發言，每人詢答時間15分鐘。

民進黨團書記長陳歐珀表示，各黨團協商時非常理性，也認為要讓行政單位盡速處理俄烏戰爭相關因應措施等事宜。協商討論時，大家就福島及周邊食品輸入管制措施、俄羅斯入侵烏克蘭相關事項，討論要分開專案報告，但後來同意在同次專案報告進行。國民黨團書記長萬美玲稱，下周二希望看到蘇的專案報告是詳盡，不可以是敷衍，相關部會也要做好準備，詳細說明並審慎評估。