華不支持對俄制裁　暗斥西方製造危機

俄烏戰事持續，中國外交部周五（25日）再就局勢表態。發言人汪文斌表示，暫未收到中國公民死傷的消息，中方接下來會繼續為推動政治解決烏克蘭問題做出自己的努力，又指中方的做法與個別國家製造和轉嫁危機、從危機中漁利的做法形成鮮明對比。對於美國總統拜登指支持俄侵烏的國家都會名譽受損，他暗斥真正名譽受損的國家，是打着民主和人權旗號、肆意干涉別國內政、到處發動對外戰爭的國家。

被問及中方對俄烏目前狀況的定性是否「入侵」時，汪文斌指各國主權和領土完整都應獲尊重和維護，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。他指出，中方一直積極推動烏克蘭問題的政治解決進程，再次呼籲各方保持克制，避免局勢進一步升級，並認識到相關問題的重要性，通過對話談判緩和事態及化解分歧，認為和平解決烏克蘭問題的大門並沒完全關上。

汪文斌重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。對於中方是否支持歐盟加碼嚴厲制裁俄羅斯，以及是否擔心沒明確斥俄而傷害中歐關係，他以美國為例指出：「制裁的結果怎麼樣，相信大家都不陌生。」他認為制裁非解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家和地區的經濟民生帶來嚴重困難，最終損人害己。希望有關方面通過對話協商解決問題。至於台灣響應制裁，他批評台當局不放棄任何一個機會蹭熱點、博眼球、刷存在，稱這種伎倆不會得逞。