緊急會議展示情報　美游說華阻俄出兵

美國傳媒周五（25日）引述美方官員報道，華府高級官員過去3個月6度與中國高級官員舉行緊急會議，提供情報顯示俄羅斯針對烏克蘭集結大軍，希望中方可以游說俄方不要出兵。惟中方每次會議都表明，不相信侵略行動籌備當中。

《紐約時報》報道，出席緊急會議的中國高級官員包括外交部長王毅及駐美大使秦剛。其中一次會議去年12月舉行，美國會後得到情報顯示，中國曾經向俄羅斯分享有關資訊，告訴對方美國試圖離間中俄兩國，但中方不會試圖阻礙俄方的計劃及行動。部分美國官員認為，中俄關係比冷戰以來任何時候還要強大，

報道指，中美兩國元首去年11月15日舉行視像峰會後，美方官員判斷俄羅斯大軍包圍烏克蘭，是最急切需要中美兩國一起化解的問題。數天後，白宮官員在中國駐美大使館與秦剛會晤並提供美方情報，同時預告對俄制裁將影響中國，指美方知道中國曾經協助俄羅斯，逃避部分針對2014年吞併克里米亞的制裁。

華府官員前後與秦剛對話4次，美國國務卿布林肯今年1月底及周一（21日）先後與王毅通電話，根據國務院事後發放的聲明，布林肯表明需要維護烏克蘭的主權及領土完整。中美官員最後一次就烏克蘭局勢接觸是周三（23日），美方官員與秦剛會面亦無功而還，結果俄羅斯總統普京數小時後宣布出兵烏克蘭。

另一方面，中國國家主席習近平周五與普京通電話，重點就當前烏克蘭局勢交換意見。普京指美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東推進軍事部署，挑戰俄方戰略底線，但願意與烏克蘭展開高級別談判。

習近平指出，中國根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場，強調要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。他表示，中方支持俄羅斯同烏克蘭通過談判解決問題。