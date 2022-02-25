中央再點名賴小民等金融虎 指肅清影響不夠徹底

中央紀委國家監委網站周四（24日）公布了十九屆中央第八輪巡視反饋情況，公開25家金融單位的問題，包括賴小民、胡懷邦、王濱、楊家才、蔡鄂生在內的「金融虎」被點名。

中央巡視組在向中國華融資產管理股份有限公司、中國長城資產管理股份有限公司反饋意見時，都點名提到了賴小民。巡視組指出，中國華融資產管理股份有限公司「結合賴小民案件反思不夠深入，肅清影響不夠徹底，追責定責不夠到位」。巡視組要求，「深刻汲取賴小民案教訓，以案促改、以案促建、以案促治」。

在向中國銀保監會黨委反饋巡視情況時，中央巡視組提到，要「結合金融領域發生的典型案件深入開展警示教育，深刻吸取賴小民、楊家才、蔡鄂生等案件教訓，加大治理不正之風和腐敗問題的力度」。

在向中國人壽保險（集團）公司黨委反饋巡視情況時，中央巡視組提到，「深刻汲取王濱案教訓，結合行業特點完善對重點領域、關鍵崗位權力運行的監督制約，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐」。 另中央巡視組向國家開發銀行黨委反饋巡視情況時，則點名胡懷邦，要求「深入肅清胡懷邦等惡劣影響，全力修復政治生態」。