內地昨增249宗新冠確診　本土佔93宗

國家衞健委周六（26日）通報前一天新增249宗新冠肺炎確診病例，其中93宗為本土，156宗為境外輸入。本土病例由10個省區市報告，包括內蒙古自治區、廣東省、遼寧省、廣西自治區、江蘇省、雲南省、四川省、北京市、黑龍江省和福建省，其中又以內蒙古32宗佔最多。

內蒙古新增本土確診病例分布為呼和浩特市32宗、呼倫貝爾市2宗。其餘分別為廣東30宗，遼寧葫蘆島市10宗，廣西防城港市9宗，江蘇蘇州市4宗，雲南臨滄市2宗、紅河州1宗，四川成都市2宗，北京朝陽區、黑龍江雞西市、福建廈門市各1宗。同日新增30宗本土無症狀感染，分布為雲南17宗，廣東9宗，四川2宗，黑龍江、上海各1宗。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是廣東59宗，上海55宗，廣西7宗，天津、福建和雲南各6宗，北京、浙江和山東各4宗，江蘇和重慶各2宗，甘肅1宗。同日新增88宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得108,853宗確診病例，當中4,636人病亡。