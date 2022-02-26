華歡迎俄烏對話　反對軍事集團擴張

中國國務委員兼外長王毅周五（25日）分別與英國外相卓慧思、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利和法國總統顧問博納通電話，討論烏克蘭局勢。王毅說明中方5大基本立場，包括主張尊重和保障各國的主權和領土完整；倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀；不願看到目前局勢；支持有利於和平解決危機的外交努力；並促聯合國安理會發揮建設性作用。

王毅表示，中方主張要切實遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，此立場一貫而明確，在烏克蘭問題上同樣適用。他認為，一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障，各國的合理安全關切都應尊重。在北約連續5輪東擴下，他認為俄方在安全方面的訴求應獲重視和妥善解決。

中方一直關注烏克蘭問題的演變，不願看到目前局勢，呼籲各方保持必要克制，避免烏克蘭事態繼續惡化甚至走向失控，且要保障平民的生命財產安全，防止出現大規模人道主義危機。中方歡迎俄烏盡快舉行直接對話談判，支持歐方與俄就歐洲安全問題平等對話，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。王毅認為，安理會採取的行動應為局勢降溫而非火上澆油，不贊成其決議動輒引用授權動武和制裁的第7章。