形成政府隱性債務　綏化政協前副主席雙開

李英男被開除黨籍及公職。

中紀委周五（25日）通報，黑龍江省綏化市政協前副主席李英男，因不正確履行職責，導致政府形成隱性債務等情況，日前被省紀委監委開除黨籍及公職，所涉財物和問題移送檢察機關審查起訴。

調查指，李英男轉移隱匿證據，阻礙對抗組織核查，搞迷信活動；違規收受財物，違規出入私人會所；在幹部選拔任用中為他人牟取利益，大肆賣官鬻爵；違規干預和插手市場經濟活動和政府補助資金發放，大搞權錢交易等行為，已涉嫌受賄及濫用職權犯罪，且性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

李英男現年55歲，祖籍黑龍江省綏化市下轄的海倫市，早年擔任海倫市政府辦公室秘書，綏化地委辦公室正科級秘書、綜合科科長，綏化市委副秘書長，慶安縣委書記、縣長等職務。李英男2017年擔任蘭西縣委書記，直至2021年7月卸任，同年擔任綏化市政協黨組成員、副主席。

國家審計署2018年披露地方政府隱性債務問題，其中點名蘭西縣指出，當地2017年把非貧困村的美麗鄉村建設項目，包裝成貧困村提升項目，並開出扶貧攻堅規劃虛假證明，同時違規承諾使用財政涉農資金還款，以金融機構貸款1.2億元（人民幣，下同，約1.48億港元）。截至2018年6月底，貸款已成功批出5,000萬元（約6,180萬港元），形成政府隱性債務。