海星湧現膠州灣　貝類養殖場損失嚴重

山東省青島市的膠州灣近日湧現大量海星，現象較去年提早近1個月，嚴重影響當地貝類養殖。內媒上周六（26日）報道，膠州灣每天已派出10艘船出海捕撈海星，每日能撈到約1萬斤。專家預計未來海水溫度回暖後，膠州灣海星數量將會進一步增多。

紅島漁港碼頭趙姓負責人指出，近期膠州灣海水溫度維持約5℃，海星活動力不強，大部分伏在海底不動，只能靠潛水員下去摸。據青島市海洋發展局調查發現，目前膠州灣海星日均捕撈量為去年高峰期的一成，上岸收購價為每斤6至8元（人民幣，下同，約7.42港元至9.89港元）。

有紅島漁民介紹，膠州灣一直有海星繁殖，但到2020年開始才大量湧現。海星買家一般來自遼寧省丹東市管轄的東港市，經煮熟加工後銷往全國各地。不過捕撈海星的收益，與養殖戶損失相比恍如杯水車薪。去年海星氾濫期間，膠州灣一共撈到120多萬斤海星，分布集中在蛤仔、牡蠣養殖區，受災面積約10萬畝，造成經濟損失約1億元（約1.24億港元）。

中科院海洋所研究員楊紅生撰文指出，中國海岸近年因經濟發展和全球氣候變化，導致生態環境嚴重退化，近一半海灣常年出現劣於第四類的水質。此外，過度捕撈導致肉食性魚類枯竭，加速海底荒漠化趨勢。與此同時，魚類枯竭又導致海水營養鹽沉積，最終令紅潮、綠潮、水母、海星等生物大量繁殖。