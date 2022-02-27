醫生揭腫瘤治療黑幕　違職業道德遭醫院開除

北京大學第三醫院腫瘤內科主治醫師張煜，去年在網絡發文質疑腫瘤治療存在「超綱治療」，他近日發文稱被院方認為是違反職業道德及影響醫院聲譽，被醫院開除。院方隨後回應稱，已與張煜解除聘用合約。

張煜公開的通知書顯示，北京大學第三醫院指摘他從去年4月至今的行為對醫院聲譽造成不良影響，並且經多次提醒仍不停止不當行，故自周五（25日）起解除聘用關係。

張男發文稱，目前腫瘤治療中出現的大量不良醫療行為和一些肆無忌憚的醫生，導致治療效果與花費不成正比。部分無良醫生胡亂更改標準治療方案可謂腫瘤治療中危害最大的一種行為，「很多抗腫瘤藥物本身非常好，卻被一些醫生甚至三甲醫院醫生濫用」。

張男點名上海交通大學醫學院附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，批評對方在收治一名晚期胃癌AFP感染患者時蓄意誘騙，導致其生存期明顯縮短，花費比常規治療高了10倍以上，積蓄全無並欠下十多萬元（人民幣，下同）債務。陸巍最終被罰款、停牌，院方亦被揭未取得醫療機構執業許可證擅自執業，罰款合計165萬元（約204萬港元）。