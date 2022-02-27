華駐烏大使留在基輔　安全許可才安排公民撤離

中國駐烏克蘭大使館周日（27日）凌晨發布由大使范先榮致當地中國公民的信，提到有華人圈子近日流傳駐烏大使已離開基輔。范先榮拍片指自己仍在基輔，呼籲公民盡量留在家中，只要安全條件具備，大使館就會作出適當的撤離安排。

范先榮形容烏克蘭安全形勢確實困難，自己近期每天不斷聽到警報聲、爆炸聲、槍炮聲，多次前往地下室避難，預計未來一段日子會進一步惡化。范提醒，部分烏克蘭民眾面對國家遭遇的危難局面時，會焦急沖動、對他人的反應更加敏感，比平時容易作出極端舉動。

范先榮呼籲當地中國公民要嚴格遵守各項安全防範規定，一切以自身的安全為首要，聽到警報聲盡量到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留，盡量不要開亮燈，也不要與當地人發生爭執，更不要出於好奇心拍攝，尤其要遠離所有與軍事有關的人和設施，「誰遵守得好，誰就會更加安全」。

公布強調中國使館絕不會置大家的安危於不顧，亦明白當前很多人想回國，不過目前條件仍不充分，例如空中不時有導彈、地上不時有爆炸和槍炮，俄烏正在交戰，還有宵禁令。范解釋，撤離目的本來是為了安全，但如果途中會遇到危險，便違反了初衷和目的，所以一定要等安全了再撤離。