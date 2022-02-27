內地昨增239宗新冠　呼和浩特第9輪檢測

國家衞健委周日（27日）通報前一天新增239宗新冠肺炎確診病例，其中112宗為本土，127宗為境外輸入。本土確診病例由10個省區市報告，包括廣東省、內蒙古、廣西、遼寧省、天津市、四川省、江蘇省、雲南省、北京市和山西省，其中內蒙古有38宗個案。

內蒙古新增本土確診病例分布為呼和浩特市35宗、呼倫貝爾市2宗、包頭市1宗。呼和浩特疫情自本月17日爆發，當地周日舉行第9輪大規模核酸檢測，涉及市內8個旗、區、縣。市疾控中心承認，雖然已經過多輪檢測，但社區散發病例仍未排查清晰，存在隱敝傳播風險。截至周日凌晨，內蒙古現有355宗本土確診病例，其中呼和浩特佔323宗。

周日其餘本土確診病例分別為廣東48宗，廣西防城港市9宗，遼寧葫蘆島市6宗，天津東麗區3宗，四川成都市2宗、眉山市1宗，江蘇蘇州市、雲南臨滄市各2宗，北京朝陽區、昌平區各1宗，山西太原市1宗。同日新增22宗本土無症狀感染，分布為雲南12宗，廣東5宗，黑龍江3宗，天津、上海各1宗。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是上海43宗，廣東35宗，廣西10宗，北京8宗，四川6宗，福建5宗，江蘇、雲南各4宗，天津、遼寧、吉林、浙江、山東、湖北各2宗。同日新增78宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得109,092宗確診病例，當中4,636人病亡。