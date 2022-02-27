全省昨增53宗本土新冠　深圳東莞爆Omicron

廣東省衞健委周日（27日）通報，前一天全省新增53宗新冠本土確診及無症狀感染病例，分布為深圳市30宗，東莞市23宗。病毒基因排序顯示，兩市大部分患者均感染Omicron變種病毒。

深圳前一天本土新症包括26宗確診、4宗無症狀感染，其中15人是早前患者的密切接觸者、14人是在高風險區域篩查中發現，1人在高風險人士核酸篩查中發現；居住地分布為福田19人，南山8人，龍崗2人，龍華1人。各人染疫前曾乘搭巴士、地鐵，到過多間商場、食肆、超市、水療會所等。羅湖一間口腔門診和福田一個物業管理公司，分別因未有核查顧客檢測證明、未有督促乘搭電梯人士戴口罩，涉嫌違反防疫規定被當地深圳立案。

東莞前一天本土新症包括22宗確診、1宗無症狀感染。確診患者均來自大朗鎮，其中16人於最初爆發疫情的楊涌村一間公司工作，其餘患者包括1名員工家人、1名楊涌村居民。疫情已擴散至大朗鎮聖堂社區，有5名居民染疫。各患者染疫前曾到過鎮內多間超市、食肆、便利店、網吧等。另外，東莞的本土無症狀感染患者日前入住集中隔離設施，以照顧一名香港入境的2歲女童；兩人其後相繼染疫。