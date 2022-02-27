遭貨車輾爆頭　22歲甲組棒球隊新星慘死

台灣22歲前甲組棒球隊投球手張廣致，上周六（26日）駕電單車經過新北市三重區新北大道時，因路旁違法停下的計程車突然開啟車門，令他撞上摔車，之後遭從後而至的砂石車輾過頭部，腦漿四溢當場慘死。警方調查，計程車及砂石車司機均涉肇責，訊後依過失致死罪嫌送辦。

據悉，從小熱愛棒球的張廣致，國小到大學都代表學校棒球隊出賽，是前成棒甲組聯賽球員，參加過「2019年協會盃全國成棒年度大賽」及「2020年全國成棒甲組春季聯賽」，約在1年前休學到餐飲會館工作貼補家用。當日上午9時許張男上班途中，駕車駛經三重區新北大道一段，由66歲林姓男子駕駛多元計程車違停路旁，突然在張男行經車旁時開啟車門，導致張男撞上車門後重心不穩摔車，在地面翻滾數圈。

36王姓男子駕駛砂石車正巧從一旁車道經過，張男滾入車底，頭部直接被後車輪輾過，安全帽還因此彈飛約3米。救援人員接報抵達，張男頭部重創、腦漿四溢，已明顯死亡。警方將林、王2位肇事司機帶回偵訊。林男供稱，當時正在等待客人，才會違停該處；王男則稱，張男突然滾入車底，想閃避也來不及。林、王酒測值為零，警方認為2人都有肇事責任，依過失致死罪嫌移送法辦。