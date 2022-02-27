戲精漢自導自演網戀局　騙單身男同事6萬人民幣

廣西北海市鐵山港區一名男子因尋侶心切，而托友介紹，詎料卻深陷「網戀騙局」，先後被同事馬某先後騙走逾6萬人民幣（約7.44萬港元）。內媒周日（27日）報道，疑犯馬某已被北海警方刑拘。

事發於前年10月，勞先生被家人催婚，同事馬某聽說後，主動為勞先生介紹良緣。於是勞先生便和馬某的女性「好友」互相交換聯絡方式。女方在聊天中分享自己的照片，勞先生也因此日久生情。但隨着聊天的深入，女方開始以網購代付、家人生病等理由，向勞先生索求金錢，小到幾十元，大到幾千元，兩個月內，勞先生除了用盡多年辛苦攢下的積蓄，還不惜借網貸補貼女方。

當勞先生提出見面邀請時，女方以各種藉口搪塞。馬某謊稱女方所述為事實，讓勞先生放心。勞先生網戀一年後，希望女方償還部分借款，但女方將他拉入黑名單，導致無法聯繫，馬某在此後離職。勞先生意識到自己上當受騙，遂往北海市公安局南康派出所報警求救。

最後警方透過相關記錄，查清馬某用小號分飾兩角，扮演女方欺騙勞先生。疑犯馬某稱，她已經結婚，並育有小孩，但前年因自家生意虧損，而勞先生家境優厚，便設計犯下上述罪行，騙取對方的信任和感情以騙取錢財。