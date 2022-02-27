羅湖用錄音錄像辧認罪案件　深圳首例

上周四（24日）上午，深圳羅湖區人民檢察院首次通過認罪認罰具結與同步錄音錄像相結合的方式，對陳姓疑犯等4人涉嫌幫助網絡犯罪活動案開展認罪認罰工作。據悉，這也是全市首宗對認罪認罰過程進行同步錄音錄像的案件。

在審訊室，檢察技術人員開啟設備，對疑犯認罪認罰過程進行全程錄音錄像。據了解，2021年12月2日，最高人民檢察院印發《人民檢察院辦理認罪認罰案件聽取意見同步錄音錄像規定》（以下簡稱《同錄規定》），該規定於2022年3月1日施行。

據羅湖區人民檢察院，《同錄規定》下發後，羅湖區人民檢察院高度重視，迅速部署，要求檢察官對《同錄規定》先行先試，為同錄的常態化開展積累經驗。結合該院實際情況及建設需求，共配置安裝了五套同步錄音錄像設備，檢察技術人員積極配合給予技術指導和現場示範演練。

據羅湖區人民檢察院介紹，上述案件為一起幫助信息網絡犯罪活動案，案件4名疑犯均認罪認罰，因疫情原因無法現場簽署認罪認罰具結書，經與疑犯及辯護律師充分溝通，決定通過遠程同步錄音錄像的方式進行認罪認罰具結。

期間，承辦檢察官向疑犯告知其依法享有的權利與義務，詳細說明了認定的犯罪事實、罪名、量刑建議及程序適用等，並講解了認罪認罰從寬制度的規定、自願簽署或簽署後反悔等情形分別產生的法律後果等。

疑犯陳某表示，通過認罪認罰同步錄音錄像這種方式，其感受到了公平正義，感受到檢察官的用心用情辦案。辯護律師也表示，同步錄音錄像工作可以防止聽取意見不規範、走形式等可能。