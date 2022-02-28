桃園2中年漢種大麻圖出售　遭警破獲

台灣桃園市黃姓、張姓男子中年失業，異想種植大麻致富，從網絡購買大麻種子和自學栽種大麻方法，2人租下楊梅區民富路一棟透天厝當種植大麻基地和製造工廠，如今大麻收成製造乾燥大麻花、種子和大麻植株，楊梅警方據報前往該租屋，逮捕黃男及拘捕張男，查獲大批大麻植株、種子和乾燥大麻花成品、半成品及設備。

警方表示， 查獲該批大麻植株、種子等成品，估計市價上千萬元，警方丸後將2人依毒品危害防制罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並擴大追查大麻種子來源與成品流向。

楊梅派出所及偵查隊接獲情報，據稱52歲黃姓男子去年自行購買大麻種子，租下楊梅民富路一棟3層樓透天厝當做種植大麻基地兼工廠，進行大麻栽種計劃，楊梅警方利用跟監追查，耐心等到黃男前往銀行匯款，疑似販售大麻，出面將他攔查帶回偵辦。

警方訊問突破黃男心防，由黃帶領警方前往該棟透天厝民宅內，赫然發現大批大麻植株和乾大麻花成品，當場清點查扣大麻植株160株、大麻種子100顆、乾燥大麻花成品3600公克、未乾燥大麻花半成品1300公克、現金17萬元及大麻栽種設備，估計市價上千萬元，警方查出45歲張男參與大麻培養和製造，循線將張男拘提到案。

警方表示，黃男、張男自稱中年失業之後，找不到工作謀生，3個月前獲知栽種大麻可獲利，從網路購買大麻種子和在網路學習栽種技巧，租用透天厝當栽種大麻基地和製造大麻工廠，企圖牟利，黃男及張男坦承栽種大麻獲利，警方訊後將2人依毒品危害防制罪嫌移送法辦，及擴大追查大麻種子來源與大麻成品流向。